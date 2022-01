Les maisons sont évaluées en fonction d’un certain nombre de facteurs. Estimer une maison dans l’Aude est une étape importante des transactions immobilières. Lors de l’achat ou de la vente d’une maison, il est préférable de savoir exactement combien elle vaut. Selon le site spécialisé https://www.upfing.org/2021/06/03/estimation-vendre-maison-appartement-aude-11-prix-narbonne-urgence/ l’acheteur et le vendeur disposent alors d’un prix fixe et réaliste autour duquel ils peuvent négocier. Vous pouvez également souhaiter connaître la valeur d’une maison à des fins fiscales. Alors que ceux qui cherchent à vendre une maison souhaitent que l’évaluation soit élevée, les personnes qui cherchent à économiser sur les impôts sur le logement peuvent souhaiter obtenir une évaluation plus basse.

Évaluateur et acquéreurs de maisons dans l’Aude

Selon l’INSEE, une maison peut être évaluée soit par un évaluateur, soit par un accédant. Bien qu’il existe des évaluateurs commerciaux et résidentiels, un évaluateur résidentiel travaille à l’évaluation des maisons. Les maisons qui ne sont pas des résidences d’une à quatre familles devront probablement passer par un évaluateur généraliste. Les clients individuels font appel à des évaluateurs résidentiels, tandis que les administrations locales font appel à des accédants. Les accédants attribuent une valeur aux propriétés à des fins fiscales. Ils effectuent généralement des évaluations plus larges et moins individuelles.

Processus d’évaluation

Selon l’INSEE, les accesseurs évaluent généralement des quartiers entiers en une seule fois. Pour ce faire, ils utilisent des systèmes informatiques d’évaluation de masse et d’autres techniques pour déterminer la valeur relative d’une maison. Ils n’évaluent la valeur d’une maison individuelle que si le propriétaire le leur demande expressément. Cela se produit généralement à la suite d’une contestation de la valeur attribuée. Les évaluateurs évalueront également la valeur relative du quartier, mais ils tiendront compte de la structure réelle et des possibilités de commercialisation de la maison elle-même.

Facteurs contributifs

L’emplacement de la maison dans une ville du 11 (Narbonne, Carcassonne, Quillan, Limoux) jouera un rôle important dans l’évaluation, qu’elle soit effectuée par un évaluateur gouvernemental ou un évaluateur de maisons résidentielles. Le taux de délinquance, la valeur immobilière du quartier, l’apparence et l’entretien des maisons voisines, les commerces locaux et la proximité des services de base seront tous pris en considération. La maison elle-même sera inspectée par un évaluateur résidentiel ou par un accédant en cas de contestation de la valeur attribuée. L’inspecteur recherchera des éléments tels que des problèmes structurels, des moisissures, le nombre et la taille des pièces, et tout autre élément susceptible de diminuer ou d’augmenter la valeur de la maison.

Contestation d’une estimation de maison dans l’Aude

Si vous estimez que l’évaluation de votre maison est trop basse – si vous vendez – ou trop élevée – si vous souhaitez payer moins d’impôts – vous pouvez la contester. Cela sera particulièrement utile lorsque vous souhaiterez contester la valeur d’évaluation moins précise de l’accesseur du gouvernement local. Appelez le bureau de l’évaluateur et renseignez-vous sur les délais et la procédure du système d’appel dans l’Aude. Si vous ne souhaitez pas vous lancer seul dans la procédure d’appel, vous pouvez faire appel à un avocat spécialisé dans l’immobilier ou à un consultant en fiscalité immobilière. Si vous n’avez pas beaucoup d’argent à dépenser, cherchez quelqu’un qui accepte de travailler sur la base d’une contingence. Ainsi, vous n’aurez à le payer que s’il obtient gain de cause dans votre affaire.

