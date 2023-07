L’extension est la meilleure solution pour agrandir sa maison. Extension verticale ou horizontale, il y a des avantages et des inconvénients à connaître.

En tant que constructeur de maisons dans l’Hérault, on vous livre ses conseils en matière d’extension et d’agrandissement de maison.

Les différents types d’extension de maison

L’agrandissement est la solution idéale pour augmenter la surface d’une habitation. On compte deux types d’agrandissement. Le premier est l’extension horizontale, elle permet d’augmenter la surface au sol. C’est une véritable maison qui est alors construite, avec notamment la création d’une dalle et de nouveaux murs.

La deuxième extension est verticale, la maison prend alors de la hauteur, soit par l’aménagement des combles ou par la surélévation du toit. Le terrain, lui, n’est pas modifié. Cette technique nécessite des matériaux spécifiques qui doivent être adaptés aux fondations existantes.

Dans les deux cas, il est essentiel de faire appel à un constructeur d’extension de maison à Montpellier et l’Hérault . Il pourra vous conseiller sur la solution à choisir et la réaliser en toute sécurité.

Choisir un professionnel du bâtiment :

La réalisation d’un agrandissement nécessite des compétences techniques, il est préférable de faire appel à un architecte et à un constructeur de maison. L’architecte réalisera des plans afin d’optimiser l’insertion de l’extension dans l’habitation existante. Le constructeur, quant à lui, sera en charge de la bonne réalisation du projet.

Agrandissement maison, déclaration préalable de travaux

Selon votre projet d’agrandissement, une déclaration préalable de travaux peut être requise. A moins que l’agrandissement de votre maison soit d’une surface au sol inférieure à 2.m², auquel cas aucune démarche n’est nécessaire, une déclaration préalable de travaux est obligatoire pour les travaux créant une surface au sol de moins de 20m², par exemple dans le cas de la construction d’une véranda.

Agrandissement maison, permis de construire

Si l’agrandissement de votre maison est de plus de 20m², une demande de permis de construire doit être effectuée auprès de la mairie. Un permis de construire est également requis en cas de modification de l’aspect extérieur de la façade, création d’un niveau supplémentaire, transformation d’un garage ou d’un atelier en pièce habitable.

Les inconvénients de l’extension :

Avant de se lancer dans la réalisation d’une extension, il est nécessaire de se renseigner sur les contraintes liées au POS (plan d’occupation des sols) et au PLU (plan local d’urbanisme). Les contraintes sont variées : distances à respecter entre voisins, hauteur maximale autorisée, parements esthétiques…

Il est obligatoire de disposer d’un permis de construire si l’agrandissement est supérieur à 40m². Pour les extensions de maison de 30 à 40m², une déclaration doit être réalisée en mairie.

Votre agrandissement doit répondre à la réglementation thermique 2012 et RE2020 s’il est supérieur à 30% de la surface existante. Les normes RT 2012 et RE 2020 exigent un renforcement de l’isolation, l’utilisation des énergies renouvelables et un test d’étanchéité.

L’extension est alors plus coûteuse, mais il faut voir cette dépense comme un investissement. En effet, vous réaliserez par la suite des économies d’énergie.

L’agrandissement doit également prendre en compte les contraintes liées à l’habitation existante, c’est-à-dire les murs, les canalisations, l’esthétisme…

